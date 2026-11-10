Трамп заступився за Геґсета

Президент США Дональд Трамп підтримає міністра оборони Піта Гегсета в разі порушення проти нього процедури імпічменту.

Трамп сказав, що конгресмен-республіканець Томас Массі, який раніше в понеділок висунув статті імпічменту, є абсолютним невдахою, повідомляє CNN.

"Так, я його підтримаю", - сказав Трамп про Гегсета.

"У серці Массі багато ненависті, — сказав Трамп про республіканця з Кентуккі, який на початку цього року програв на праймеріз супернику, якого підтримував Трамп. – Я не хочу витрачати час на те, щоб стежити за ним. Ми виграли дві війни і зробили світ набагато безпечнішим, а тепер нас мають піддати імпічменту?".

Висунення Массі статей імпічменту означає, що голосування має відбутися до середи.

Фото: x.com/EricLDaugh.