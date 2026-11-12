Трамп готує переговори з Путіним і Сі: що на кону

Сполучені Штати працюють над організацією тристоронньої зустрічі президента Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Переговори можуть відбутися наступного тижня в Китаї на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), повідомляє Reuters.

Можливість проведення такої зустрічі обговорили держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І. Зокрема, дипломати говорили про майбутній візит Трампа до Китаю для участі в саміті АТЕС, а також про поїздку Сі Цзіньпіна до Флориди на саміт G20 у грудні.

За інформацією Держдепартаменту США, сторони погодилися, що зустрічі на найвищому рівні важливі для просування миру та денуклеаризації. Серед можливих форматів згадувалася і тристороння зустріч за участю Росії.

Водночас китайське агентство «Сіньхуа» назвало розмову Рубіо та Ван І «позитивною і конструктивною», однак не згадало про можливий тристоронній саміт або ядерне роззброєння.

Рубіо підтвердив журналістам, що американська сторона працює над організацією зустрічі трьох лідерів. Сам Дональд Трамп також заявив, що розраховує зустрітися із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним у китайському Шеньчжені. За словами американського президента, серед тем для обговорення можуть бути завершення війни з Іраном і денуклеаризація.

Водночас, за даними The Wall Street Journal, Путін пропонує використати можливу зустріч для обговорення припинення війни в Україні.

Однак у Пекіні поки стримано ставляться до ідеї тристоронніх переговорів про ядерне роззброєння. У жовтні Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що ядерний потенціал країни не можна порівнювати з американським і російським. Тому вимоги до Пекіна долучитися до таких переговорів китайська сторона вважає передчасними та нереалістичними.

Підготовка до можливої зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна триває вже кілька тижнів. Раніше американський президент анонсував поїздку до Китаю та не виключав проведення тристоронніх переговорів. У Пекіні також підтверджували, що команди США та КНР розпочали підготовку до візиту.

Саміт АТЕС, на полях якого можуть зустрітися лідери, запланований на 18–19 листопада у Шеньчжені. Проте між Вашингтоном і Пекіном залишаються розбіжності щодо формату переговорів. За інформацією The Wall Street Journal, китайська сторона наполягає на чітко регламентованому саміті з підготовленими заявами. Натомість команда Трампа віддає перевагу більш вільному формату спілкування між лідерами.

Не узгоджений і остаточний порядок денний. Як пише South China Morning Post, однією з головних тем може стати вплив штучного інтелекту на безпеку ядерної зброї. Водночас питання війни в Україні може відійти на другий план.

Як повідомляло раніше ForUa, можливий тристоронній саміт президента США Дональда Трампа, російського лідера Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна опинився під питанням. Китай не виявив зацікавленості в проведенні таких переговорів і наполягає, що до обговорення завершення війни в Україні мають бути залучені європейські держави.