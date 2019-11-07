Информатором разведки, который пожаловался в спецорганы о давлении президента США Дональда Трампа на руководство Украины, оказался чиновник администрации экс-президента США Барака Обамы Эрик Чиарамелла. Об этом сообщает Breitbart со ссылкой на Real Clear Investigations.

Чиарамелла был директором по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности во время президентства Обамы. Он занимался политикой Украины. Сейчас он работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении, передает 112 Украина.

Чиарамелла входил в перечень лиц, заинтересованных в предоставлении кредитных гарантий Украине на сумму в 1 млрд долларов, как свидетельствуют данные рассылки электронной почты времен Обамы, которые были опубликованы Государственным департаментом в рамках двух предыдущих запросов в рамках Закона о свободе информации. Имя Чиарамеллы встречается в шести электронных письмах того времени. В одной из электронных переписок под названием «Гарантия займа» участвовала бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, которая была главным адвокатом политики гарантирования займов в Украине.

Чиарамелла взаимодействовал по вопросам Украины с людьми, которые играли ключевую роль в составлении досье против Трампа, которым занималась компания Fusion GPS. Профинансировал подготовку досье избирательный штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии. Автор досье Кристофер Стил направил Нуланд информацию по вопросам Украины.

Чиамарелла был в курсе того, какую политику формировали топ-чиновники в отношении Украины.

Кредитная гарантия Киеву была предоставлена в 2016 году после того, как Украина согласилась на несколько реформ, а также увольнение генерального прокурора страны Виктора Шокина. Тогда как раз Шокин расследовал деятельность украинской газовой компании Burisma, в которой работал Хантер Байден на должности члена совета директоров. Джо Байден тогда заявлял, что лично угрожает удержать гарантии по кредитам для Украины, если Шокин не будет уволен.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.