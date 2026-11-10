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Війна

Українські дрони скоротили потужності нафтопереробки Росії на 30% - Reuters

Українські дрони скоротили потужності нафтопереробки Росії на 30% - Reuters

Унаслідок атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи з кінця жовтня потужності Росії з переробки нафти скоротилися приблизно на 30%. Протягом останнього тижня атаки порушили роботу дев'яти з 35 найбільших НПЗ країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в нафтопереробній галузі та російських посадовців.

За даними співрозмовників агентства, українські удари спричинили пошкодження та аварійні зупинки на підприємствах. Серед постраждалих — нафтопереробні заводи в Рязані, Ярославлі та Поволжі.

Сукупна добова потужність підприємств, які зазнали атак із кінця жовтня, становить близько 300 тисяч тонн, або 2,2 млн барелів на добу. До цього переліку входять три великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії.

Загальна номінальна потужність російських НПЗ становить близько 930 тисяч тонн на добу. Наприкінці жовтня вони переробляли приблизно 700 тисяч тонн, або 5 млн барелів сирої нафти щодня. За оцінками джерел Reuters, фактичне скорочення обсягів переробки може сягати 200 тисяч тонн на добу.

Україна активізувала удари по російській нафтовій інфраструктурі наприкінці жовтня.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що Сили оборони вивели з ладу 15 із 38 основних російських нафтопереробних заводів. За оцінкою української розвідки, збитки нафтовій галузі Росії від цих ударів перевищили 23,2 млрд доларів.

 Автор: Богдан Моримух

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