США бачать зростаючу готовність до припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить зростаючу готовність до припинення війни Росії в Україні.

Трамп заявив, що Вашингтон бачить зростаючу готовність покласти край російській війні в Україні, на тлі того як Київ і Москва готуються до переговорів за посередництва США, які відбудуться в Абу-Дабі у вівторок, повідомляє CNBC.

Трамп зазначив, що обидві сторони втомилися від війни – минуло вже понад чотири з половиною роки з того часу, як у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

"Ми також бачимо дуже сильне прагнення покласти край конфлікту між Росією та Україною", – сказав Трамп, додавши: "Ми беремо в цьому участь, тому що я хочу, щоб люди перестали гинути".

Фото: Білий дім.