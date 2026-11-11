Посилений режим світломаскування вводять на Київщині

У Київській області посилять режим світломаскування на прохання військових. Заходи мають ускладнити російським окупантам проведення повітряних атак, особливо під час довгих зимових ночей, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, представники силового блоку та керівники структурних підрозділів обговорили додаткові заходи безпеки. За результатами зустрічі доручили районним адміністраціям і громадам опрацювати з бізнесом, комунальними підприємствами та житловим сектором питання посилення світломаскування.

Ткаченко пояснив, що обмеження зовнішнього освітлення має ускладнити роботу російських засобів повітряного нападу. Особливо важливими такі заходи будуть у період тривалих зимових сутінків і ночей. Очільник ОВА наголосив, що ініціатива надійшла від військових, тому цивільні та бізнес мають долучитися до її виконання.

Додатковою метою світломаскування є економія електроенергії на тлі складної ситуації в українській енергосистемі.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти пошкодили енергетику у двох районах Київщини.