Україні бракує $32,6 млрд на фінансування бюджету у 2027 році

Україна у 2026 році отримала близько $30 млрд міжнародної бюджетної підтримки. До кінця року очікується надходження ще приблизно $20 млрд уже погодженого фінансування. Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні державного бюджету на 2027 рік становить $52,6 млрд, із яких наразі не забезпечені $32,6 млрд.

Про це повідомило Міністерство фінансів за результатами 18-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів, яке відбулося у Львові.

За базовим сценарієм Міжнародного валютного фонду, повномасштабна війна Росії проти України триватиме протягом 2027 року. Відповідно, Україні знадобиться $52,6 млрд зовнішнього фінансування для покриття бюджетних потреб.

Україна розраховує, що Європейський Союз забезпечить дві третини цієї суми. Водночас уряд продовжує переговори з іншими міжнародними партнерами та виступає за використання заморожених російських активів і залучення фінансування, яке не збільшуватиме державний борг.

Представники МВФ, Європейської комісії, Світового банку та інших партнерських організацій представили актуальний стан роботи із залучення додаткових ресурсів. Учасники домовилися посилити координацію, щоб якнайшвидше покрити незабезпечені фінансові потреби України.

Окремо на засіданні обговорили виконання Україною зобов'язань за програмами підтримки ЄС, МВФ і Світового банку та подальші пріоритети реформ.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що Україна продовжує виконувати реформи, необхідні для європейської інтеграції, попри повномасштабну війну. Зокрема, Верховна Рада у вівторок підтримала в першому читанні два пов'язані законопроєкти, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Також учасники розглянули звіт Європейської комісії про прогрес України за 2026 рік, гармонізацію українського законодавства з правом ЄС та поліпшення бізнес-клімату. За оцінкою Єврокомісії, Україна досягла значного прогресу протягом року у двох напрямах роботи Мінфіну — оподаткуванні та митному союзі.

Ще однією темою стали наслідки російських атак для української економіки. Сторони обговорили підтримку підприємств, захист транспортної та експортної інфраструктури, відновлення енергетичних об'єктів і забезпечення безперебійної роботи критичних послуг.

Серед пріоритетів залишається підготовка до зими, зокрема підтримка енергетичного сектору та прифронтових громад. Міжнародні партнери домовилися координувати допомогу та прискорити її надання постраждалим регіонам і підприємствам.

У засіданні у Львові взяли участь понад 100 представників країн-партнерів і міжнародних фінансових організацій. Наступну зустріч Керівного комітету Української платформи донорів запланували на січень 2027 року в межах конференції URC 2027.

Українська платформа донорів координує міжнародну допомогу Україні, зокрема бюджетне фінансування, підтримку реформ і довгострокове відновлення. До неї входять 25 учасників, серед яких країни-партнери, а також вісім міжнародних організацій.