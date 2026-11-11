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Суспiльство

Надія на великий обмін: Коновалюк повідомив про зрушення у переговорах щодо полонених

Надія на великий обмін: Коновалюк повідомив про зрушення у переговорах щодо полонених

У переговорах щодо звільнення українських військовополонених, які відбуваються в Абу-Дабі, намітився певний прогрес. Про це повідомив Валерій Коновалюк, який був тимчасово прикомандирований до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ГУР МО України та активно займається питанням повернення українських захисників додому.

«В Абу-Дабі є певні зрушення в перемовинах щодо обміну наших військовополонених. Ми дуже радіємо та сподіваємося, що більшість наших Героїв повернуться додому, в Україну, найближчим часом», — зазначив Коновалюк.

Питання повернення українських військовослужбовців із російського полону залишається одним із найважливіших гуманітарних завдань. За кожним таким обміном — долі людей, які чекають на повернення, та родини, для яких звільнення рідних є найбільшою надією.

Водночас конкретні терміни та кількість військовополонених, які можуть бути звільнені, наразі не уточнюються. Українці сподіваються, що переговорний процес принесе реальні результати, а якомога більше захисників незабаром зможуть обійняти своїх близьких на рідній землі.

 Автор: Галина Роюк

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обмінВалерій Коновалюк
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