﻿
Надзвичайні події

18-річного українця депортували з Польщі з десятирічною забороною на в'їзд

18-річного українця депортували з Польщі з десятирічною забороною на в'їзд

Польща депортувала 18-річного громадянина України та заборонила йому в'їзд до країни й інших держав Шенгенської зони на 10 років. Причиною стали неодноразові випадки вандалізму та хуліганства, повідомило польське видання Onet.

За даними поліції, юнак неодноразово пошкоджував шкільний майданчик. Крім того, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він розмалював графіті автобусну зупинку та пошкодив її конструктивні елементи.

Також правоохоронці встановили, що українець агресивно реагував на зауваження. Через систематичні порушення закону та загрозу громадському порядку поліція перевірила законність його перебування на території Польщі.

За результатами адміністративного провадження ухвалили рішення про примусове повернення юнака в Україну без надання строку для добровільного виїзду. Крім того, йому заборонили в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на 10 років.

Того ж дня 18-річного українця доставили до кордону та передали представникам української прикордонної служби.

Як повідомляло раніше ForUa, на 12-річного українця напали на вулиці у Кракові.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Польщавандалізмдепортаціяукраїнець
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україні бракує $32,6 млрд на фінансування бюджету у 2027 році
Економіка 10.11.2026 17:55:26
Україні бракує $32,6 млрд на фінансування бюджету у 2027 році
Читати
ЗСУ уразили авіаремонтний завод у Росії, де обслуговують літаки-радари А-50
Війна 10.11.2026 17:32:08
ЗСУ уразили авіаремонтний завод у Росії, де обслуговують літаки-радари А-50
Читати
На переговорах в Абу-Дабі не порушували питання зміни меж Донеччини та Луганщини
Полiтика 10.11.2026 17:16:20
На переговорах в Абу-Дабі не порушували питання зміни меж Донеччини та Луганщини
Читати

Популярнi статтi