18-річного українця депортували з Польщі з десятирічною забороною на в'їзд

Польща депортувала 18-річного громадянина України та заборонила йому в'їзд до країни й інших держав Шенгенської зони на 10 років. Причиною стали неодноразові випадки вандалізму та хуліганства, повідомило польське видання Onet.

За даними поліції, юнак неодноразово пошкоджував шкільний майданчик. Крім того, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він розмалював графіті автобусну зупинку та пошкодив її конструктивні елементи.

Також правоохоронці встановили, що українець агресивно реагував на зауваження. Через систематичні порушення закону та загрозу громадському порядку поліція перевірила законність його перебування на території Польщі.

За результатами адміністративного провадження ухвалили рішення про примусове повернення юнака в Україну без надання строку для добровільного виїзду. Крім того, йому заборонили в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на 10 років.

Того ж дня 18-річного українця доставили до кордону та передали представникам української прикордонної служби.

Як повідомляло раніше ForUa, на 12-річного українця напали на вулиці у Кракові.