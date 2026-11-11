В Україні визначили 50 найкращих університетів: хто очолив список

В Україні оприлюднили рейтинг найкращих закладів вищої освіти за 2026 рік. Лідером став Національний університет «Львівська політехніка». Друге та третє місця посіли Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Рейтинг оприлюднили на освітньому порталі Education.ua. Його уклали на основі відкритих даних, врахувавши результати вступної кампанії, наукову діяльність, кадровий потенціал та інші показники роботи університетів.

До першої п'ятірки також потрапили Львівський національний університет імені Івана Франка та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Під час оцінювання враховували кількість заяв від абітурієнтів, середній конкурсний бал вступників і ліцензований обсяг закладів. Також аналізували співвідношення кількості студентів і викладачів та чисельність науково-педагогічних працівників із науковими ступенями.

Окремими критеріями стали наукова продуктивність університетів, зокрема індекс Гірша, кількість зареєстрованих патентів і зацікавленість користувачів освітньою платформою.

Усі показники перевели до єдиної шкали та застосували до них відповідні вагові коефіцієнти. Водночас працевлаштування випускників цього року не оцінювали через відсутність актуальних даних Міністерства освіти і науки.

ТОП-50 університетів України

До першої десятки увійшли:

1. Національний університет «Львівська політехніка» — Львів.

2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка — Київ.

3. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського — Київ.

4. Львівський національний університет імені Івана Франка — Львів.

5. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — Харків.

6. Національний університет біоресурсів і природокористування України — Київ.

7. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — Чернівці.

8. Український державний університет науки і технологій — Дніпро.

9. Національний університет «Київський авіаційний інститут» — Київ.

10. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника — Івано-Франківськ.

Місця з 11-го по 20-те посіли Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Харківський політехнічний інститут, Державний торговельно-економічний університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Ужгородський національний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Києво-Могилянська академія, Львівський національний медичний університет імені Короля Данила та Академія мистецтв імені Павла Чубинського.

До другої половини рейтингу також увійшли провідні технічні, медичні, юридичні, класичні та мистецькі заклади вищої освіти з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Вінниці, Запоріжжя та інших міст.

Зокрема, Український католицький університет посів 42-ге місце, Національний університет водного господарства та природокористування — 43-тє, а Національна музична академія України замкнула першу п'ятдесятку.

Укладачі зазначають, що рейтинг відображає сукупність освітніх і наукових показників, однак не є остаточною оцінкою якості навчання за окремими спеціальностями.

Як повідомляло раніше ForUa, МОН назвало ТОП-7 дефіцитних спеціальностей.