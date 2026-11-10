ЗСУ уразили авіаремонтний завод у Росії, де обслуговують літаки-радари А-50

Сили оборони України в ніч на 10 листопада атакували 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса Новгородської області Росії. На підприємстві, зокрема, ремонтують і модернізують літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За його даними, на території заводу пролунали вибухи, після чого виникла пожежа. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

У Генштабі зазначають, що завод має власну злітно-посадкову смугу, яка дає змогу приймати важкі літаки безпосередньо на території підприємства. Тут ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, яку російська армія використовує для перекидання військ і вантажів, а також літаки А-50.

У березні 2026 року Сили оборони вже атакували це підприємство. Тоді, за даними Генштабу, було пошкоджено літак А-50, який перебував на заводі на обслуговуванні.

Генштаб наголошує, що удари по російських військових об'єктах є частиною заходів із підриву воєнно-економічного потенціалу РФ та спрямовані на примушення Росії припинити збройну агресію проти України.

Губернатор Новгородської області Олександр Дронов у ніч на 10 листопада заявив про масовану атаку безпілотників на регіон. За його словами, постраждав один із промислових об'єктів, а уламки дронів пошкодили два дачні будинки. Назву підприємства він не уточнив.

Українські моніторингові канали Exilenova+, Supernova+ та «Кримський вітер» також повідомляли про ймовірну атаку на 123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі. За їхніми даними, підприємство ремонтує й обслуговує літаки Іл-76, Іл-78, Л-410 та авіаційні двигуни. Російська влада офіційно не підтвердила, яке саме підприємство зазнало пошкоджень.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України регулярно завдають ударів по військових і промислових об'єктах на території РФ та в окупованих регіонах України. Генштаб ЗСУ підтверджує частину таких атак, пояснюючи їх необхідністю знижувати бойовий потенціал російської армії та послаблювати воєнно-економічні можливості агресора.