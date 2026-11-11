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Економіка

Українці можуть не платити за деякі комунальні послуги під час блекаутів: за яких умов

Українці можуть не платити за деякі комунальні послуги під час блекаутів: за яких умов

Українці можуть вимагати перерахунку комунальних платіжок або повного скасування нарахувань за окремі послуги, якщо під час відключень електроенергії погіршується їхня якість. Йдеться про опалення, гарячу та холодну воду, а також водовідведення.

Зокрема, за опалення можна вимагати зменшення плати, якщо температура повітря у квартирі протягом опалювального сезону нижча за нормативні 18 °C. Якщо ж температура опускається нижче 12 °C, нараховувати плату за послугу взагалі не повинні.

Перерахунок передбачений і для гарячої води. Нормативна температура в точці водорозбору має становити 50–75 °C. Якщо вода холодніша за встановлені показники, вартість послуги мають зменшити. Якщо температура нижча за норму на 20 °C і більше, плату можуть нараховувати за тарифом холодної води.

Щодо холодного водопостачання, підставою для перерахунку може бути невідповідність води санітарним вимогам або порушення нормативного тиску в системі.

Проблеми з водопостачанням також можуть вплинути на плату за водовідведення. Крім того, підставою для коригування нарахувань є порушення безперервності приймання стічних вод.

Щоб домогтися зменшення платіжки або скасування нарахувань, споживачам потрібно виконати три кроки:

1. Повідомити постачальника комунальної послуги про порушення її якості або умов надання.

2. Дочекатися представника компанії, який має перевірити обставини та скласти акт-претензію.

3. Якщо представник не прибув у встановлений строк, споживач може самостійно оформити акт-претензію. Для цього необхідно залучити щонайменше двох інших споживачів, які мають його підписати.

На підставі такого документа можна вимагати перерахунку вартості послуг за період, коли вони надавалися з порушеннями.

Як повідомляло раніше ForUa, водопостачання столиці опинилось під загрозою.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

комуналкакомунальні послугиблекаутперерахунок
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