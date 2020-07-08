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Комментарии бывшего руководства Национального банка о том, что МВФ может остановить кредитование Украины и потребовать досрочно погасить ранее взятые займы могут нанести ущерб национальной безопасности в финансово-экономической сфере. Об этом говорится в заявлении СБУ, опубликованном в среду, 8 июля.

«Мы призываем всех экс-чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства», - отмечается в заявлении.

Отметим, что 8 июля уехавшая в Лондон экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ может «заморозить» сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит «независимого» председателя Нацбанка.

Как сообщал ForUm, 3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.
ForUm

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