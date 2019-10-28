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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не собирается применять к хору Веревки административные наказания после песни о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

На вопрос будет ли административное наказание для хора после выступления в программе, Бородянский ответил: «С моей стороны – нет».

При этом он отметил, что песня о Гонтаревой была «недопустимой».

«То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать», - заявил Бородянский.

Напомним, 19 октября в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.
ForUm

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