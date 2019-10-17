Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро после попытки выехать из страны. Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

«Олег Гладковский в четверг днем пытался вылететь из Украины. Его не выпустили из страны. После этого поехал в ресторан на Бориспольской трассе и там был задержан НАБУ», – написал он.

По словам Лещенко, задержание Гладковского было согласовано руководством Генпрокуратуры.

Кроме того, о задержании Гладковского со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

«Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт «Борисполь», но был задержан на границе сотрудниками НАБУ», - отметил источник агентства.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта президент уволил Гладковского.

Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке деклараций бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования Гладковским более 4,5 млн грн.