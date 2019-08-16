Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке деклараций бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО «Киевбиоэнерго». Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО за 2015 год составляет почти 1,3 млн гривен.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления направлены в Национальное антикоррупционное бюро.