Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке деклараций бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО «Киевбиоэнерго». Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.
Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО за 2015 год составляет почти 1,3 млн гривен.
Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления направлены в Национальное антикоррупционное бюро.
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