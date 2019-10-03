Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в частной беседе с Рудольфом Джулиани якобы заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением Вашингтона, сообщает «Новое Время» со ссылкой на Fox News.

Fox News ссылается на копию заметок Джулиани, составленных в январе 2019 года после го телефонного разговора с Шокиным.

В беседе с Джулиани Шокин якобы заявил, что расследование против компании, в котрой работал сын тогдашнего вице-президента Джо Байдена Хантер «прекратилось из-за страха перед Соединенными Штатами».

«Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт заявил, что это нужно делать «белых перчатках». По словам Шокина, это подразумевало, что дело вообще нужно прекратить», — говорится в заметках Джулиани.

Шокин также утверждал, что США заморозили помощь Украине из-за расследования дела Burisma.

Сам Джулиани заявил Fox News, что предоставил конспект разговора с Шокиным в распоряжение Госдепартаменту США, но, по его словам, никакой реакции от ведомства не последовало.

«Может быть, теперь они этим займутся», — сказал он.

Как сообщал ForUm, Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Хантер Байден стал одним из директоров Burisma в 2014 году, в то время как его отец занимал ключевую роль в политике США в отношении Украины.

Сейчас Джо Байден борется за право стать кандидатом Демократической партии против Трампа на выборах в 2020 году.