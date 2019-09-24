В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».

Его автором выступил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.



Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата (неличное голосование). «Кнопкодавов» предлагается наказывать штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 85 тысяч гривен. Также отмечается, что, согласно статье 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований. Законопроект также описывает процедуру фиксации «кнопкодавства» и порядок действий в случае выявления такого факта.



«Проект закона разработан с целью обеспечения учета и отстаивания интересов украинского народа его представителями (народными депутатами Украины) во время принятия Верховной Радой Украины решений, а также полноценное выполнение народными депутатами Украины предоставленных им полномочий», - говорится в пояснительной записке.



В ней также объясняется, что требование личного голосования народными депутатами предусмотрено Конституцией, а также законом «О статусе народного депутата Украины» и регламентом Верховной Рады. «Нарушение установленной Конституцией Украины процедуры принятия законов и других актов Верховной Радой Украины является основанием для признания их неконституционными», - отмечается в пояснительной записке.

Ранее Стефанчук направил в регламентный комитет обращение с требованием дать правовую оценку зафиксированным фактам «кнопкодавста» и зарегистрировал президентский законопроект об обеспечении личного голосования.

Как сообщал ForUm, 10 сентября движение Честно поймало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.

Позже двух нардепов из фракции партии «Слуга народа» поймали на кнопкодавстве.

Нарушители из фракции «СН» извинились за свой позорный поступок и задекларировали, что свою месячную заработную плату переведут на благотворительные нужды.