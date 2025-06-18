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Полiтика

Вибори в Україні: Стефанчук анонсував "унікальне" голосування

Вибори в Україні: Стефанчук анонсував "унікальне" голосування

Майбутні вибори в Україні відбудуться лише після скасування воєнного стану і стануть "унікальними" в історії країни. Про це заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, підкреслюючи, що Україна ще не проводила подібних виборчих кампаній.

Наразі в Україні діє режим воєнного стану, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Конституція України забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану. Таким чином, точна дата голосування залишається невизначеною і залежатиме від розвитку ситуації на фронті та політичного рішення щодо припинення або скасування воєнного стану.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

виборивоєнний станголосуванняСтефанчук
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