До законопроєкту Зеленського щодо НАБУ та САП подали шість альтернативних

Кількість альтернативних законопроєктів до президентського проєкту закону щодо незалежності НАБУ та САП вже сягнула шести. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

За день до запланованого розгляду законопроєкту у сесійній залі парламенту депутати подали ще два альтернативні документи — №13533-5 (автори Ірина Геращенко та "Європейська Солідарність") та №13533-6 (Інна Совсун та група нардепів).

Раніше свої версії альтернатив запропонували Олексій Гончаренко (№13533-1 та №13533-2), Юлія Тимошенко (№13533-3) і Дмитро Разумков (№13533-4).

Законопроєкт Зеленського передбачає, зокрема, заборону впливу генпрокурора на прокурорів САП, обов’язкову перевірку співробітників НАБУ та інших правоохоронців на поліграфі, а також запроваджує нові процедури щодо підслідності справ.

Втім, депутати опозиційних фракцій і позафракційні парламентарі критикують ініціативу президента, вважаючи її спробою замилити проблему після скандального ухвалення закону №12414, який обмежив повноваження НАБУ та САП, передавши частину їхніх функцій Офісу Генпрокурора.

Очікується, що 31 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонує парламенту ухвалити президентський законопроєкт одразу за основу та в цілому, а також звернутися до президента з проханням підписати його негайно.

Незважаючи на це, депутати з опозиції та антикорупційні організації наполягають на необхідності відкритого розгляду альтернативних варіантів законопроєкту, оскільки, на їхню думку, президентський документ не вирішує проблеми, а лише косметично змінює ситуацію.

Нагадаємо, закон №12414, ухвалений Радою 22 липня, викликав широкий резонанс серед громадськості та міжнародних партнерів України. Попри численні заклики ветувати документ, президент підписав його у той самий день.

Антикорупційна спільнота вже заявила, що новий законопроєкт Зеленського не компенсує втрату незалежності НАБУ та САП, і закликає Верховну Раду врахувати альтернативні пропозиції.