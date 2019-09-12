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Во время заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции «Слуга народа» публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность. Об этом сообщает Украинская правда.

Депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обратилась к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по привлечению депутатов-кнопкодавов к ответственности.

«Уже утром было дано поручение», - ответил Разумков.

Спикер предоставил слово нардепам, которых «поймали» на нарушении правила персонального голосования: Сергею Литвиненко и Елене Копанчук.

«Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность», - сказал Литвиненко.

«Хочу также принести официальное извинение перед всеми. Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, но это не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд. И я думаю, что это станет посылом для внимания не совершать неличное голосования», - заявила Копанчук.

Нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько предложил дать слово для извинений тем, кто кнопкодавил весь прошлый созыв.

«Нам не хватит недели, чтобы прослушать всех», - сказал спикер.

Как сообщал ForUm, 10 сентября движение Честно поймало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.

Позже двух нардепов из фракции партии «Слуга народа» поймали на кнопкодавстве.
ForUm

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