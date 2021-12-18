Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук упевнений, що нинішній склад парламенту доопрацює до кінця своєї каденції, пише Діло.

“Я особисто прогнозую, що ця Верховна Рада має доопрацювати той час, який їй відведено народом України, і виконати ті обіцянки, які вона дала”, – сказав Стефанчук на брифінгу у п’ятницю у Києві.

Він зазначив, що перелік підстав для дострокового припинення повноважень парламенту виписано у Конституції, та наголосив, що “навіть за наявності тих чи інших підстав, які викладені там (в законі – ред.), розпуск Верховної Ради… є правом, а не обов’язком президента України”.

За словами спікера, Верховна Рада поки що працює ефективно, а отже продовжить функціонувати.

Зазначимо, що 3 вересня Стефанчук заявляв, що формальні обставини для розпуску парламенту є.