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Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.

«Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами «кнопкодавста» в стенах парламента и дать им правовую оценку», - написал он в Facebook.

«Отдельной опцией регистрирую свой проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины», - добавил Стефанчук.

Он напомнил, что сегодня на открытии пленарного заседания нарушители из фракции «СН» извинились за свой позорный поступок и задекларировали, что свою месячную заработную плату переведут на благотворительные нужды.

Как сообщал ForUm, 10 сентября движение Честно поймало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.

Позже двух нардепов из фракции партии «Слуга народа» поймали на кнопкодавстве.
ForUm

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