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Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что олигарх Игорь Коломойский сам создал условия для обвинений в причастности к поджогу дома Валерии Гонтаревой заявлениями в прессе. Об этом он сообщил в комментарии изданию «Новое Время».

Данилюк считает, что поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой является целенаправленной травлей с целью запугивания и несет огромную угрозу репутации страны.

«Он (Коломойский. — Ред.) сам создал все условия для таких обвинений и для неконтролируемого развития событий угрозами во время национализации (ПриватБанка) через лояльных людей во власти, а также своими заявлениями в прессе», — отметил секретарь СНБО.

По мнению Данилюка, подобная ситуация очень опасна и может привести к дестабилизации в стране. «Я не верю, что это делалось бессознательно, без понимания последствий. Это ящик Пандоры. Волну внесудебных расправ легко начать, но очень трудно остановить», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО также заявил: «Причастность к этим преступлениям должна быть доказана уполномоченными органами, однако некоторые из них — политически ангажированные».

По его словам, после подобных событий всегда ждут публичных заявлений — и их было достаточно. «Но вес таких заявлений сейчас минимальный — нужны действия», — сказал он.  Данилюк отметил, что в отдельном обращении объяснит, что имеет в виду.

Напомним, в ночь на 17 сентября геизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.  На месте пожарища полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это  недопустимым проявлением криминального давления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. 

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. 

Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.
ForUm

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