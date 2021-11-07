У олигарха Игоря Коломойского появилась возможность сейчас предъявить "Нафтогазу" отсуженный когда-то объем газа, который не был оценен.

Как пишет Сегодня, об этом бывший партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Коломойским уже был отсужен объем газа, но не оценен. И вот сейчас у него появилась возможность это предъявить.

"Он создал задолженность "Укрнафты" перед государством абсолютно умышленно – прибыль вывел, а не уплатил налоги. А теперь, чтобы не было задолженности "Укрнафты" перед бюджетом, "Нафтогаз" получает деньги от правительства за счет будущей добычи и погашает долг "Укрнафты". Вот такая схема. Если вы возьмете текст закона, то сами убедитесь в этом. Это прокачка денег", – сказал Корбан.

Поставка газа на условиях ПСО

"Нафтогаз" получает 32,3 млрд грн за поставку газа на условиях публичных специальных обязательств при закупке газа. Он признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн.

Позже "Нафтогаз" должен уплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа. Из этих средств "Укрнафта" погасит 10,4 млрд грн налогового долга, 8,7 млрд грн штрафов и 11,5 млрд грн пени (всего 30,5 млрд грн)".

"Они рассчитываются по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Посмотрите цену газа в 2006 году (согласно инфографике на сайте "Слово і діло" – она была 31,5 копейки за куб). За тысячу кубов 315 гривен. А теперь сравните разницу между этой ценой и тысячей долларов за тысячу кубов. И вроде бы же это не Коломойскому деньги возвращают, а "Укрнафте". Но если бы эта сума зашла, то ему бы сейчас поперла прибыль", – рассказал Корбан.

Иск "Укрнафты"

Журналистка в интервью отметила, что деньги Коломойскому в прошлом году передали специальным законом, а сейчас он судится снова за эти объемы газа.

"Видимо, закон приняли, но не реализовали его. Все-таки пандемия коронавируса, большое строительство, где ж тут взять лишние деньги, еще и такие. И что делает сейчас Коломойский? Он говорит: "Не, не, вы же мне должны 2 миллиарда кубов газа, а не деньги. И когда вы принимали закон, газ стоил триста долларов, а сейчас тысячу, поэтому перепринимайте закон", – ответил Корбан.

Какие тарифы предлагают украинцам?

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" напомнил, что для населения газ продают по 7,42 грн/куб. А для предприятий и бюджетных компаний – газ предлагают по цене 13,7 грн/куб без НДС и транспортировки и по 16,8 грн/куб с НДС и доставкой. Витренко подчеркнул, что компания делает все необходимое для того, чтобы во время отопительного сезона тарифы остались фиксированными для населения и не повышались. В то же время он обратил внимание на то, что частные поставщики имеют право устанавливать собственные тарифы на газ, которые зачастую в разы превышают официальные от "Нафтогаза".

Официальные тарифы на ноябрь еще не обнародованы, но судя по октябрьским, годовая стоимость газа колеблется от 7,8 грн/куб до 14,9 грн/куб, а месячная – достигает 31 грн/куб.

Самые высокие годовые тарифы у "Херсонрегионгаза" – 14,9 грн за кубометр, "Черновицкой областной энергоснабжающей компании" и "Херсонской областной энергоснабжающей компании" – 13,5 гривен. А самые низкие у "Агросинтез Трейдинг" – 7,8 грн за куб, "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" – 7,88 грн, "Уманьгаз Сбыт" и "Черкассыгаз Сбыт" – 7,89 грн, "Нафтогаза" – 7,96 грн.

А по месячному тарифу самый дорогой газ у "Тас Энергия Страны" – 31,06 грн. А самый низкий месячный тариф у "Энерджи Трейд Груп" – 7,97 грн за куб, "Галнафтогаза" – 7,99 грн. Для жителей Полтавы газ предлагают по 19,8 грн ("Полтавагаз збут"). А для одесситов по 13 грн ("Одесса-газ-постачання").

Для киевлян газ предлагают по 30,05 гривен за кубометр (поставщик "Киевгазэнерджи"). В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр. Таким образом, по сравнению с летом цена взлетела в два раза. А в среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежке за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

Кроме того, украинцам, которых перевели к поставщику "последней надежды", придется платить за кубометр 16,58 грн/куб вместо фиксированных у большинства газсбытов 7,96 грн/куб. Таким поставщиком является "Нафтогаз". Но поставщиком "последней надежды" он может быть лишь 60 дней.