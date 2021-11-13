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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министр финансов Александр Данилюк оценил возможность объединения усилий с бывшим спикером Верховной рады, народным депутатом Дмитрием Разумковым.

Как пишет Слово и Дело, об этом Данилюк рассказал в кулуарах перед эфиром программы «Свобода слова».

«У нас точно есть очень много точек доступа, но пока общую силу мы не формируем» - сказал Данилюк в ответ на вопрос, планирует ли он объединяться с Разумковым.

При этом бывший министр не исключил, что рано или поздно такая политическая сила может возникнуть, если в ней будет необходимость.

«Этого не надо исключать. А зачем исключать?» - ответил он журналистам.
ForUm

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