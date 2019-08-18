также в разделеОбщество
В больницах Одессы остаются пострадавшие при пожаре в гостинице 10
Задержан владелец сгоревшего отеля в Одессе 56
ГПУ: Наркобарона-беглеца Сильвера экстрадировали в Израиль 24
ГБР будет расследовать пожар в одесском отеле 49
НАБУ: Луценко разрушает уголовное дело против таможенников 39
В Одесской области объявили траур 23
СЦКК: Боевики сорвали договоренности по разведению сил в Золотом 63
Пункт пропуска в Станице заработал по обычному графику 86
СБУ поймала бежавшего израильского наркоторговца Сильвера 181
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку 30
16 августа. Картина дня 59
Суд арестовал Грымчака с правом залога 74
В декларации Гладковского нашли миллионные нарушения 48
Российский суд дал гендиректору ИСД 9 лет колонии 111
Украинцев ждут холодные выходные 37
Заммэра Житомира подозревают в халатности на 800 тысяч гривен 19
ГБР: В Минобороны планировали «наварить» на бракованных котлах миллионы 41
Суд возобновил дело против Корчак 34

В прокуратуре отмечают, что описка в постановлении суда не может быть причиной освобождения из СИЗО заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого подозревают в мошенничестве.

Об этом заявил прокурор Денис Иванов, сообщает Громадське.

Он напомнил, что техническую описку, согласно УПК, суд вправе исправить с собственной инициативе или по заявлению другого участника производства, что и сделала сторона обвинения.

В то же время Иванов не знает, почему судья сразу не исправила ошибки на заседании суда 16 августа, а сделала это только 17 числа.

«Эти два постановления (первая и постановление 17 августа, которое исправило ошибки — ред.) являются неотъемлемой частью, и постановление об исправлении описки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, никоим образом не может менять по сути решение от 16 августа, поскольку речь идет о технической описке. И речь не идет об изменении порядка исполнения постановлений», — пояснил прокурор.

Он отметил, что в постановлении указано — подлежит немедленному исполнению, поэтому нет оснований для освобождения Грымчака из СИЗО.

Иванов также отметил, что подобная практика является распространенной, поскольку судьи часто допускают описки.

«Просто здесь идет расчет на манипуляцию, подмену понятиями, я думаю, что это делается сознательно, а не потому, что адвокат не знает нормы уголовно-процессуального закона», — резюмировал он.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА. 

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
21
Теги