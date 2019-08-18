В прокуратуре отмечают, что описка в постановлении суда не может быть причиной освобождения из СИЗО заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого подозревают в мошенничестве.

Об этом заявил прокурор Денис Иванов, сообщает Громадське.

Он напомнил, что техническую описку, согласно УПК, суд вправе исправить с собственной инициативе или по заявлению другого участника производства, что и сделала сторона обвинения.

В то же время Иванов не знает, почему судья сразу не исправила ошибки на заседании суда 16 августа, а сделала это только 17 числа.

«Эти два постановления (первая и постановление 17 августа, которое исправило ошибки — ред.) являются неотъемлемой частью, и постановление об исправлении описки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, никоим образом не может менять по сути решение от 16 августа, поскольку речь идет о технической описке. И речь не идет об изменении порядка исполнения постановлений», — пояснил прокурор.

Он отметил, что в постановлении указано — подлежит немедленному исполнению, поэтому нет оснований для освобождения Грымчака из СИЗО.

Иванов также отметил, что подобная практика является распространенной, поскольку судьи часто допускают описки.

«Просто здесь идет расчет на манипуляцию, подмену понятиями, я думаю, что это делается сознательно, а не потому, что адвокат не знает нормы уголовно-процессуального закона», — резюмировал он.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.