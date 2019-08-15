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Вечером 14 августа детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУразоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его «помощника» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны «на горячем», - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.  
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