Кравченко самостійно оформив собі відрядження - розслідування

Внутрішнє розслідування Офісу генерального прокурора встановило, що колишній генпрокурор Руслан Кравченко самостійно виготовив наказ про своє відрядження за кордон. Також він не користувався службовим автомобілем для перетину кордону та перед виїздом відмовився від державної охорони.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський під час спілкування з журналістами.

За його словами, Кравченко виїхав з України в неділю, 13 вересня, не на службовому автомобілі. Перед поїздкою він також письмово повідомив Управління державної охорони про відмову від особистої охорони.

Розслідування встановило, що наказ про відрядження не готували працівники міжнародного департаменту ОГП. За словами Ковальського, Кравченко, ймовірно, самостійно надрукував і підписав документ, а також поставив на ньому гербову печатку, яку залишив у себе після зустрічі з начальницею відповідного управління в п’ятницю.

«Велика ймовірність — 99%, що Руслан Андрійович друкував його (наказ про відрядження, — ред.) сам», — сказав виконувач обов’язків генпрокурора.

Нагадаємо, Кравченко оформив собі відрядження до Парижа, пояснивши поїздку участю у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Однак згодом речниця ПАРЄ спростувала інформацію про його участь у заході. Пізніше журналісти знайшли колишнього генпрокурора в Австрії, де він зареєструвався за адресою офісу, в якому, за даними медіа, проживає невідома особа.

Водночас внутрішнє розслідування встановило, що міжнародний департамент ОГП заздалегідь повідомив про відсутність представників України на цьому заході. Заступник генпрокурора Віктор Логачов, який мав персональне запрошення, не міг узяти участь через зайнятість роботою.

Ковальський заявив, що дії Кравченка кваліфікували як дисциплінарний проступок і ганебний вчинок, за який його мали б звільнити з органів прокуратури.

За словами виконувача обов’язків генпрокурора, Кравченку загрожувало звільнення за результатами розгляду справи Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. Однак Ковальський вирішив не чекати завершення процедури, яка могла тривати два-три місяці, і звільнив його за власною заявою.

«Я його звільнив згідно з поданою ним заявою швидко, тому що українське суспільство не мало б бажання чекати КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, — ред.), офіційних процедур. Це б затягнулося на два-три місяці», — пояснив Ковальський.