Генерала СБУ Сергія Дуку затримали після обшуків у межах операції «Карфаген»

Детективи НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ, генерала Сергія Дуку. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Затримання відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП у межах операції «Карфаген». Правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої систематично платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за покривання шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

За даними НАБУ і САП, до організації входили щонайменше 12 осіб. Її організатор, раніше неодноразово судимий, залучив до незаконної діяльності чинних посадовців СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції, а також представників кримінального середовища.

П'ятьох учасників організації вже викрили. За версією слідства, вони легалізували понад 42 млн грн, зокрема через придбання нерухомості, апартаментів у Карпатах і коштовностей, а також переказування грошей на рахунки родичів.

У середу СБУ підтвердила, що НАБУ та САП проводили обшуки в її посадовців, однак не назвала їхніх імен. За інформацією ЗМІ, слідчі дії стосувалися також начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та першого заступника начальника Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності Олександра Ковальчука.

У НАБУ заявили, що під час обшуків один із високопосадовців СБУ погрожував детективам вогнепальною зброєю та блокував їм доступ до приміщення. Слідчі дії проводили на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду. На місце також прибули спецпризначенці СБУ. За даними ЗМІ, погрози детективам лунали з боку охорони Дуки.