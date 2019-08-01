Мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ относительно заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки в размере 20 млн долларов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«30 июля 2019 на пресс-конференции руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И якобы указанный разговор состоялся ​​в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры»! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса Президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, - подчеркнул Кличко. - Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением. А также – выяснить получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации».

Он также отметил, что следствием подобных заявлений должны быть не только публикации их на пресс-конференциях.

«Убежден, что в НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле. И надеюсь, что Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, руководитель Офиса Президента Украины, сказал журналистам правду, - резюмировал Кличко.

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.

Мэр Киева назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа» и обратился к Зеленскому.