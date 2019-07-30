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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и отметил, что присутствие во власти таких некомпетентных людей, как Андрей Богдан, не позволяет говорить о введении новых стандартов в украинской политике. Об этом он заявил в  видеообращении.

«Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан – полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к Президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить? - сказал Кличко. - Если коротко: Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без «смотрящих» - на языке руководителя вашего офиса. Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: деньги кому-то предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь», - сказал мэр.

А также, подчеркнул Кличко, это манипулирование законами и Конституцией.

«И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких «ньюсмейкеров». И последнее: я не борюсь за кресла, мне не нужны должности. Я борюсь за наш город, за страну, борюсь за самоуправление и киевлян. За возможность выбирать мэром человека, ответственного исключительно перед киевлянами», - сказал мэр.

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия. 

Мэр Киева назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа».
ForUm

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