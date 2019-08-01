С 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей.

Предусмотрен такой перечень превентивных мер: проверка документов, опрос лица; поверхностная проверка и осмотр; остановка транспортного средства; требование оставить место и ограничение доступа к определенной территории; ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью; проникновение в жилище или другое владение лица; проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел; применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи; проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц.

593 патруля заступили на дежурство по всей территории государства.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ относительно заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки в размере 20 млн долларов.

Украинский институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.

Кандидат в нардепы от «Слуги народа» и гендиректор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко допустил, что может возглавить городскую власть Киева.

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября этого года в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.