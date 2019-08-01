также в разделеОбщество
Шри-Ланка отменила плату за визы для украинцев 7
В кино и театрах станет больше туалетов для женщин 9
Ночью на трассе под Киевом нашли женщину, которая шла на концерт Винника 28
Глава Укрзализныци запретил покупать рушники и вышиванки на полтора миллиона 18
«Оппозоционная платформа - За жизнь» обвинила Нацсовет в давлении на каналы «112 Украина» и NewsOne 25
УИНП обжаловал переименование проспектов Бандеры и Шухевича 54
ГПУ завершила следствие по делу Ющенко о «Межигорье» 45
Глава Окружного админсуда придет завтра на допрос и интересуется, придет ли Сытник 34
В черкасской прокуратуре ответили на обвинения, озвученные Зеленскому 117
Чубаров: Бекирова вынуждают заявить, что лидеры Меджлиса готовили теракт в Крыму 21
В МВД объяснили, почему вывели Нацгвардию на улицы городов 83
Лещенко хотел «разоблачить» Луценко, но тот сам показал фото с отпуска 63
Филарет попросил Зеленского и ОБСЕ защитить УПЦ КП от «рейдерства» ПЦУ 41
Госуправление делами возглавил бывший КВНщик 97
НАБУ проводит обыски в «Украэрорухе» 67
САП обжаловала оправдательный приговор Труханову 24
В Чернобыле появятся маршруты по рекам Припять и Уж 22
Денисову вызвали на допрос в ГПУ 113

С 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. 

Предусмотрен такой перечень превентивных мер: проверка документов, опрос лица; поверхностная проверка и осмотр; остановка транспортного средства; требование оставить место и ограничение доступа к определенной территории; ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью; проникновение в жилище или другое владение лица; проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел; применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи; проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц.

593 патруля заступили на дежурство по всей территории государства. 

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ относительно заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки в размере 20 млн долларов. 

Украинский институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. 

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.

Кандидат в нардепы от «Слуги народа» и гендиректор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко допустил, что может возглавить городскую власть Киева.

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября этого года в Брюсселе. 

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги