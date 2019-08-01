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Украинский институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Все обоснования отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики», неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям и «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» были представлены в Окружной административный суд», - пояснил юрист УИНП Сергей Рябенко.

Напомним, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевский городской совет обратится с апелляцией на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение столичных депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, а на следующей сессии еще раз примет решение о соответствующем переименованиисоветских проспектов.

Киевский городской совет переименовал Московский проспект в украинской столице на проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. А за переименование проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии) проголосовала в июне 2017 года.

Переименование осуществляли в рамках закона о декоммунизации.
ForUm

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