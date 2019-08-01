593 патруля Нацгвардии заступили на дежурство по всей территории государства. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Лето – период активных отпусков, характеризуется большим количеством людей, в частности детей, на улицах городов и сел. Это требует дополнительных сил правоохранителей, в частности с точки зрения превенции нарушений общественного порядка и преступлений», - пояснил первый замминистра.

На дежурство заступили более двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Они несут службу в составе 593 патрулей, из которых: 317 самостоятельных пеших, 104 на патрульных автомобилях, 172 – совместно с полицейскими, 104 – автомобильные, 68 - со служебными собаками.

«Патрули Нацгвардии несут службу в 175 зонах оперативного реагирования. Их расстановку и функционал определяет начальник соответствующего территориального подразделения Национальной полиции в зависимости от оперативной криминогенной ситуации», - сказал первый заместитель главы МВД.

Напомним, в Нацгвардии разъяснили полномочия патрулей.