Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом в эфире Радио Свобода 31 июля заявил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов.

«Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры 30 июля, готовимся идти на допрос», - указал защитник, но отказался ответить на вопрос о дате допроса, поскольку «это тайна следствия».

Тарасов отказался комментировать содержание записей, обнародованных на прошлой неделе Национальным антикоррупционным бюро Украины.

«Насколько я понимаю по этим записям, то это доказательства в уголовном производстве. Именно суд, если это дело дойдет до суда, будет оказывать юридическую оценку этим доказательствам, в том числе и по их допустимости и идентичности. Пока нечего комментировать», - сказал защитник Денисовой.

«Относительно обжалования решений НАПК. Действительно, НАПК в 2018 году провело полную проверку деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы, когда еще Людмила Леонтьевна была народным депутатом, они нашли там, по их мнению, определенные нарушения и приняли решение об обращении в НАБУ о нарушении уголовного производства относительно неправомерного декларирования. Эти решения были обжалованы нами еще в 2018 году в административном суде. Суд в июне 2019 принял соответствующее решение. О ходе этого дела ни я, ни уполномоченное к судьям административного суда не обращались относительно ускорения или положительного решения спора. Все шло так, как должно за процессом идти», - заявил адвокат.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 июля обнародовало записи разговоров вероятно судей Окружного административного суда Киева, в частности председателя этого суда Павла Вовка и его заместителя Евгения Аблова.

Указанные лица, по данным НАБУ и Генпрокуратуры, фигурирующих в деле об организации вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешательства в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Председателя суда Павла Вовка и еще трех судей Окружного административного суда Киева вызвали в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и на допрос 2 августа.

26 июля представители НАБУ и Генпрокуратуры Украины провели обыски в Окружном административном суде Киева и в Суворовском районном суде Одессы.

В суде назвали обыски НАБУ и ГПУ давлением.