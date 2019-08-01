С 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Соответствующее поручение о привлечении сил и средств Нацгвардии к самостоятельному патрулированию населенных пунктов страны в конце июля 2019 подписал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В таком формате для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак. Службу гвардейцы будут нести пять дней в неделю по 6 часов, при осложнении оперативной обстановки время службы военных может быть изменено.

По словам командующего НГУ генерал-лейтенанта Николая Балана, самостоятельное несение службы по охране общественного порядка военными правоохранителями является довольно распространенным среди родственных формирований стран Европы.

«Мы постоянно обмениваемся опытом с аналогичными структурами ведущих европейских государств и стараемся соответствовать международным стандартам и нормам в поддержке общественной безопасности. Модель самостоятельного патрулирования военных очень распространена в аналогичных структурах Европы, в частности в тех, что входят в Международную ассоциацию сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения FIEP. Нацгвардия Украины является полноправным членом этой организации еще с 2017 года», - отметил Балан.

Во время патрулирования гвардейцы будут экипироваться и вооружаться в соответствии с Законом Украины «О Национальной гвардии Украины» - а именно спецсредствами и штатным оружием. Также военные будут при себе планшетные устройства, подключенные к информационно-телекоммуникационной системы «Информационный портал Национальной полиции Украины». Это позволит в режиме он-лайн следить за оперативной обстановкой в ​​районе выполнения задач.

Отныне планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Гвардейские патрули будут привлекаться в те районы города, где обстановка более напряженная.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины» военнослужащие Нацгвардии Украины при привлечении к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с Законом Украины «О Национальной полиции». В частности, в статье 31 закона предусмотрен такой перечень превентивных мер:

проверка документов лица;

опрос лица;

поверхностная проверка и осмотр;

остановка транспортного средства;

требование оставить место и ограничение доступа к определенной территории;

ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью;

проникновение в жилище или другое владение лица;

проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;

-применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи;

проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;

полицейская опека.

Статья 42 Закона Украины «О Национальной полиции» определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие (сила), применение специальных средств и применения огнестрельного оружия.

В течение первого полугодия текущего года военные Нацгвардии совместно с работниками Нацполиции задержали 1680 человек по подозрению в совершении уголовных преступлений и около 20 тысяч граждан - за административные правонарушения. Также было изъято 47 единиц огнестрельного оружия и 3625 патронов к нему, 46 единиц холодного оружия, 29 гранат, 1,5 кг взрывчатки и 6,5 кг наркотического сырья.