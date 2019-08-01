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Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября этого года в Брюсселе. Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt, передает 112 Украина.

Коболев отметил, что Россия пока не назвала своих представителей на переговорах.

Он также выразил сомнение, что Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину после запуска «Северного потока-2».

«Пообещать что-то, а затем сдержать это - две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках», - заявил глава Нафтогаза.

Россия хочет заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС.

18 июня в «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» контракт на «своп» газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если «Газпром» не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
ForUm

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