Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Борзов назначен на 5 лет.

Сергей Борзов в 2014 году был назначен президентом Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами.

В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

До начала политической карьеры длительное время возглавлял команды КВН «Винницкие перцы» и «Сборная Украины».