Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, Борзов назначен на 5 лет.
Сергей Борзов в 2014 году был назначен президентом Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами.
В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.
До начала политической карьеры длительное время возглавлял команды КВН «Винницкие перцы» и «Сборная Украины».
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