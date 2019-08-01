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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Борзов назначен на 5 лет.

Сергей Борзов в 2014 году был назначен президентом Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами.

В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.  

До начала политической карьеры длительное время возглавлял команды КВН «Винницкие перцы» и «Сборная Украины».
ForUm

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