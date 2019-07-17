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Государственное бюро расследований объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Об этом на брифинге 17 июля сообщил директор бюро Роман Труба, передает «Украинская правда».

«Только что объявлено подозрение одному из участников, который не просто присутствовал, а также использовал оружие и осуществлял выстрелы из этого оружия. Объявлено подозрение третьему участнику и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал Труба.

Он не уточнил, о ком именно идет речь, но добавил, что на данный момент с этим человеком проводят следственные действия.

По словам Трубы, по состоянию на сейчас в этом деле допросили 53 свидетелей, провели 34 обыска у фигурантов, их родственников, знакомых, однако оружие, из которого застрелили 5-летнего ребенка, до сих пор не нашли.

«Нами назначено более 10 судебных экспертиз: судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, взрывотехнические. Проведено 8 следственных экспериментов. Получены все возможные видеозаписи с камер наблюдения. С привлечением лиц водолазного состава ГосЧС были обследованы все водоемы в Переяславе-Хмельницком и прилегающих территориях», - сказал Труба.

По его словам, ГБР получило дело об убийстве ребенка правоохранителями только через сутки после преступления.

«Этот период времени был использован преступниками с последующей целью – это был период, когда можно было спутать версии и спрятать или уничтожить орудие преступления», - сказал Труба.

Он также подчеркнул, что следствию пока неизвестно, кто именно из трех подозреваемых убил ребенка.

«Именно отсутствие орудия совершения преступления в настоящее время не дает нам возможности окончательно установить, чей выстрел был смертельный», - подытожил Труба.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.
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