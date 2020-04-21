Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что власть планирует выдвижение ему подозрений.
«В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко», - написал он в своем Telegram.
Напомним, 27 декабря 2019 президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.
13 января сало известно, что ГПУ открыла против него уголовное производство.
Труба обжаловал в Верховном суде свое увольнение с должности. Однако в феврале Верховный суд вернул Трубе его иск.
Он считает открытие против него уголовного производства местью пятого президента Петра Порошенко.
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