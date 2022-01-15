Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 27 марта 2022 на отдельных территориях, сообщила Центральная избирательная комиссия Украины.

ЦИК обратилась в областные военно-гражданские администрации за соответствующими выводами 23 декабря 2021 года.

«Такая необходимость обусловлена ​​тем, что ЦИК не уполномочена самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащего уровня безопасности и возможность избежать террористической угрозы во время организации и проведения выборов на этих территориях», - пояснили в Комиссии.

Согласно законодательству Украины, именно военно-гражданские администрации осуществляют полномочия по определению возможности организации и подготовки в соответствии с законом проведения соответствующих выборов на отдельных территориях.

В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций поступили письма «с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей».

Так, «в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года».

Кроме того, как отмечается в протоколе рабочего совещания по вопросу проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, «Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на не подконтрольной украинским властям территории зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных положениями Минских соглашений, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии столкновения».

Также, по информации ОГА, «в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, поджоги сухостоя вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов».

Таким образом, учитывая выводы Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по проведению местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецка и Луганска ОГА установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 27 марта 2022 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

В число таких общин относятся 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Напомним, ЦИК накануне предыдущих местных выборов обращался в Донецкую и Луганскую ОГА с аналогичными обращениями 30 июля 2020 года, 5 января и 17 августа 2021 года.

Также в июне 2021 года ЦИК обратился к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по поводу законодательного урегулирования порядка решения вопроса невозможности проведения выборов в случае установления невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях, а также по определению критериев для принятия такого решения.

Комиссия отмечает, что вопрос проведения первых местных выборов на указанных территориях находится на ее контроле и в случае получения положительных выводов от компетентных органов, в частности, относительно ситуации безопасности, безотлагательно будет принимать все необходимые меры для назначения и дальнейшей организации подготовки и проведения этих выборов.