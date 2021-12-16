Народного депутата Украины, избранного по мажоритарному округу, нельзя лишить депутатского мандата за выход из фракции партии, к которой он принадлежит. Об этом идет в речь в ответе Центральной избирательной комиссии на обращение одного из парламентариев.

В своем ответе ЦИК ссылается на правовую позицию, определенную Конституционным cудом Украины в решении от 25 июня 2008 года №12-рп/2008. В нем растолковано положение пункта 6 части второй статьи 81 Конституции Украины, которая определяет список поводов для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

КС рекомендует понимать этот пункт так, что выход народного депутата из состава фракции политической партии или блока, являющийся основанием для лишения мандата, касается исключительно депутатов, которые были избраны по списку партии или блока. Поскольку «мажоритарщики» в список не входят, на них этот пункт не распространяется, а значит лишить мандата за выход из фракции таких депутатов нельзя.

ЦИК напомнила, что внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019 года состоялись по смешанной системе. 225 депутатов были избраны по пропорциональной системе в общегосдарственном многомандатном округе по избирательным спискам кандидатов в народные депутаты, а еще 225 – по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Напомним, в Верховную Раду в 2019 году поданы два законопроекта, №1038 и №1045-1, предусматривающие лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался/которая его выдвигала, или вышел из фракции.

Первый предлагает прописать в законе о статусе народного депутата то, что забрать мандат у депутата могут за «невхождение его в депутатскую фракцию политической партии, по спискам которой он был избран народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе или которая была субъектом его выдвижения в одномандатном мажоритарном избирательном округе, или прекращение его членства в такой фракции».

Законопроект №1045-1 предлагает закрепить, что нардеп может входить в состав только депутатской фракции той политической партии, по избирательному списку которой он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе, или которая была субъектом его выдвижения в одномандатном избирательном округе.