Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко выиграл в Верховном Суде по делу по иску Анатолия Шария. Соответствующее постановление обнародовано в Реестре судебных решений, сообщила пресс-служба политсилы.

Как известно, Шарий требовал от Порошенко опровержения заявления, что он – не украинский журналист и работает на Россию.

Предметом иска стали слова Порошенко, сказанные 10 января 2019 во время рабочей поездки в Ривне. Тогда его неизвестный в толпе людей спросил: «почему в Украине преследуются украинские журналисты, в том числе видеоблогер Шарий?». Порошенко ответил: «Отнюдь. Потому что Шарий – не украинский журналист… Потому что он работает на Россию».

13 мая 2020 Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Шария к Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Печерский суд не увидел доказательств, что блогер работает в интересах России или является российским журналистом. Суд обязал Порошенко опровергнуть эту информацию, разместив опровержение в «Правительственном курьере», а также заплатить 1537 гривен судебного сбора.

28 октября 2020 Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда.

Верховный суд подтвердил позицию Киевского апелляционного суда. 22 декабря Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалованное решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

Как отмечает движение «ЧЕСТНО», на президентских выборах 2019 Анатолий Шарий во втором туре поддержал Владимира Зеленского.