В Україні 5 листопада прогнозують від 3° морозу до 9° тепла

В Україні в четвер, 5 листопада, буде хмарно з проясненнями, опади не очікуються, вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"5 листопада в Україні погоду зумовлюватиме поле високого тиску від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем. З північного заходу до нас надходитиме холодне повітря, в якому температура дуже залежатиме від прояснень, спричиняючи вночі його додаткове охолодження", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, дощі в середу не очікуються. В Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві та області 5 листопада опади не прогнозуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.