Ініціатива на полі бою належить Україні – голова Військового комітету НАТО

Ініціатива на полі бою у війні Росії проти України наразі належить українським силам, які поступово здобувають невеликі ділянки території.

Про це в коментарі Укрінформу на полях Берлінської безпекової конференції заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне.

"Як мені доповідали, ситуація на суходолі розвивається у позитивному руслі для України, хоча й повільно", - прокоментував адмірал запитання про свою оцінку ситуації на полі бою.

Водночас він наголосив на важливості переходу до переговорів і припинення бойових дій, зазначивши, що Україна до цього готова, тоді як Росію ще потрібно переконати.

"Річ у тім, що всі дуже прагнуть сісти за стіл переговорів і припинити бойові дії. Я думаю, що Україна готова до цього. Я думаю, що Росію потрібно переконати. Але це єдиний наступний крок, якого ми можемо спробувати досягти", - зазначив Драґоне.

На уточнювальне запитання, хто саме зараз володіє ініціативою на полі бою – Росія чи Україна, голова Військового комітету НАТО відповів однозначно.

"За нашою інформацією, ініціатива на боці України. Вона здобуває невеликі ділянки території, але це не російська ініціатива, а українська", - заявив адмірал.

Відповідаючи на запитання про те, що найбільше потрібно Україні з військового погляду для зміни ситуації, голова Військового комітету НАТО насамперед назвав протиповітряну оборону та перехоплювачі.

"Насамперед – це протиповітряна оборона, перехоплювачі", - наголосив він.

За словами адмірала, НАТО спільно з країнами докладає максимальних зусиль, щоб забезпечити Україну відповідними засобами до зими.

"НАТО докладає максимальних зусиль разом з усіма країнами, щоб спробувати надати їх до зими", - зазначив Каво Драґоне.

Як повідомляв ForUA, у жовтні 2026 року Сили оборони України завдали російській армії рекордних втрат за весь період повномасштабної війни та звільнили 96,2 кв. км української території - на 10,4 кв. км більше, ніж зміг захопити ворог за цей час.