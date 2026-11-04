Марта Кос: Чорногорія може стати членом ЄС в 2028 році

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що за нинішніх темпів реформ Чорногорія буде готова підписати угоду про вступ до ЄС уже в червні 2027 року, повідомляє Bloomberg.

Сьогодні Європейська комісія представила щорічний пакет документів щодо розширення ЄС, у якому оцінила прогрес десяти країн-кандидатів.

«За нинішніх темпів ми будемо готові підписати угоду про приєднання вже у червні 2027 року», – сказала Кос, коментуючи журналістам звіт Єврокомісії.

Після цього угоду мають підписати всі країни-члени ЄС, тому не раніше 2028 року зможе відбутися фактичний вступ Чорногорії до блоку.

За словами Кос, Албанія, Молдова та Україна також просуваються шляхом євроінтеграції. У звіті для кожної з цих країн визначені подальші кроки, однак термінів вступу не наведено.

Розширення стало актуальнішим для ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та повернення Дональда Трампа на посаду президента США у 2024 році. До цього блок не приймав нових членів із 2013 року, а у 2020-му його залишила Велика Британія.

Водночас перспектива розширення викликає занепокоєння щодо наслідків для бюджету ЄС і європейської промисловості.

Кос зазначила, що угода про вступ Чорногорії передбачатиме певні гарантії, зокрема обмеження права вето. Це має врахувати побоювання, що зі збільшенням кількості членів ЄС ухвалювати рішення буде складніше. Наразі багато рішень блоку потребують одностайної підтримки, що дає кожній країні можливість заблокувати їх.

Однією з останніх перешкод на шляху Чорногорії до ЄС залишаються її відносини з Хорватією, єдиною сусідньою країною-членом блоку. Дві країни мають складну історію відносин, зокрема через події під час розпаду Югославії у 1990-х роках, коли чорногорські бійці брали участь в облозі хорватського Дубровника.

Раніше ForUA повідомляв, що балканські країни-кандидатки на членство в ЄС заявили, що готові ділитися своїм досвідом євроінтеграції з Україною, адже розпочали цей шлях раніше.