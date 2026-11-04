Сутички на Борщагівці почалися після спроби підкупити військового - командир частини

Заворушення біля пункту дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці почалися після того, як мати мобілізованого Андрія Кулешова запропонувала військовослужбовцю $7 тисяч за допомогу у звільненні її сина зі служби. Водночас до самого військового виникли запитання через його попереднє самовільне залишення частини та можливі зв'язки з окупованою Донеччиною.

Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів командир військової частини 3121 1-го корпусу НГУ «Азов» Павло Курченко.

За його словами, напередодні сутичок мати Кулешова приїхала до місця дислокації частини нібито передати синові особисті речі. Під час зустрічі вона запропонувала одному з бійців гроші за допомогу у звільненні сина зі служби. Йшлося приблизно про $7 тисяч.

Військовослужбовець відмовився від пропозиції та лише передав Кулешову речі.

Як розповів Курченко, Кулешов раніше вже служив у Національній гвардії. Після розподілу через ТЦК його направили до 52-го полку МШП Forge у складі 1-го корпусу НГУ «Азов». Згодом він самовільно залишив військову частину.

Бійці розшукали Кулешова вдома в Києві, затримали та доправили до пункту дислокації в Петропавлівській Борщагівці. Там він проходив карантин для адаптації після самовільного залишення частини.

Командир також заявив, що до Кулешова виникли запитання через його можливі зв'язки з тимчасово окупованою територією Донецької області.

За словами Курченка, дані військовослужбовця фігурують на сайті «Миротворець» через неодноразові незаконні перетини кордону України з підконтрольними Росії угрупованнями «ЛНР» і «ДНР» у 2015–2021 роках. Крім того, рідний брат Кулешова, за твердженням командира, досі живе на окупованій території Донеччини.

Курченко додав, що мати військовослужбовця також постійно проживає в окупації. На підконтрольну Україні територію вона приїхала нібито по медичну допомогу, після чого планувала повернутися назад.