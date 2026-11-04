Проміжні вибори у США: Республіканці звинувачують Трампа у поразці

Частина республіканців звинуватила президента США Дональда Трампа у поразці партії на проміжних виборах і втраті контролю над Конгресом. Про це повідомляє ВВС.

Після низки несподіваних перемог демократів у традиційно республіканських штатах, зокрема Техасі, Канзасі та Південній Кароліні, частина республіканців звинуватила Трампа в тому, що його зосередженість на власному політичному спадку та байдужість до проблем виборців коштували партії контролю над Конгресом.

«Це його провина. Ніхто інший тут не винен. Це повне, тотальне відкидання президента Трампа. Це катастрофа першої величини. Ніхто не очікував, що все складеться саме так», — заявив BBC провідний республіканський лобіст у Техасі Білл Міллер.

Більшість республіканців і раніше очікували втратити контроль над Палатою представників, а також визнавали складність боротьби за збереження більшості в Сенаті. Водночас деякі з них вважають, що Трамп підвів партію своєю непопулярною політикою, низьким рейтингом схвалення та зосередженістю на будівельних проєктах у Вашингтоні.

«Це була просто одна помилка за іншою. Очевидно, що в одному штаті за іншим людям не подобалася політика президента», — сказав республіканський стратег із Міннесоти Грегг Пеппін.

А член Республіканського національного комітету від Айови Стів Шеффлер визнав, що під час передвиборчої кампанії були речі, про які Трампу варто було висловитися інакше.

Результати виборів мали важливе значення для політичних перспектив Трампа та його партії напередодні президентських виборів 2028 року. Натомість тепер президенту доведеться працювати з демократичною більшістю в Конгресі, яка прагне розслідувати діяльність його адміністрації, блокувати кандидатури на судові посади та перешкоджати реалізації його політичних ініціатив.

Більшу частину виборчої ночі Трамп не коментував результати. Після того як стало відомо про перехід Палати представників і Сенату під контроль демократів, він написав у соцмережі Truth Social: «Мене не було у виборчому бюлетені, а якби я там був, ми б перемогли з величезною перевагою!»

У пізніших інтерв’ю The New York Times і Fox News Трамп заявив, що визнає результати виборів, але додав, що був «трохи здивований» ними. За його словами, партія чинного президента зазвичай показує слабкі результати на проміжних виборах.

Водночас союзники президента вважають несправедливим покладати на нього всю відповідальність за поразку. На думку деяких республіканців, партію підвели слабкі кандидати в ключових штатах, зокрема Джорджії, Мічигані та Техасі.

Один із республіканських політиків Техасу, який побажав залишитися неназваним, назвав кампанію кандидата від республіканців до Сенату Кена Пакстона найгіршою серед усіх кандидатів обох партій. Натомість переможець від демократів Джеймс Таларіко, за його словами, провів «дійсно хорошу та розумну кампанію».

Інші республіканці стали на захист передвиборчої діяльності Трампа, зазначивши, що він мусить поєднувати участь у кампанії з обов’язками президента.

«Він — президент. Він не буде цілодобово присвячувати свій час передвиборчій кампанії», — сказав голова молодіжного крила Республіканської партії Мічигану Кріш Матрані, додавши, що мітинги Трампа допомагали мобілізувати прихильників республіканців.

Напередодні виборів Трамп провів десятки передвиборчих мітингів, а пов’язаний із президентом суперкомітет MAGA Inc. витратив сотні мільйонів доларів на підтримку республіканських кандидатів. Однак виборці не підтримали твердження Трампа про покращення економічної ситуації та успіхи у війні з Іраном.

Упродовж літа Трамп приділяв мало уваги проміжним виборам, зосередившись на війні з Іраном та будівельних проєктах у Вашингтоні. У вересні він узяв активнішу участь у кампанії, зокрема домінував на з’їзді республіканців у Далласі. Це розчарувало однопартійців, які хотіли привернути увагу до кандидатів, а сам захід не зміг залучити широку телевізійну аудиторію. У жовтні Трамп зазнав критики через домовленість про закупівлю російського дизельного пального. Демократи використали цю угоду та інші скандали навколо Білого дому у своїй кампанії за повернення контролю над Конгресом.

Після поразки республіканці вже говорять про вибори 2028 року. Стратег партії Грегг Пеппін вважає, що результати голосування засвідчили необхідність нового курсу. «Я щиро сподіваюся, що ми перегорнули сторінку епохи Трампа і надалі матимемо нових політичних гравців, нові питання та нові пріоритети», — сказав він.

ForUA зазначає, Демократична партія здобуває більшість в обох палатах Конгресу США за результатами виборів.