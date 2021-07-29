Если глава Офиса президента Андрей Ермак виновен в «сливе» информации по аресту членов группы ЧВУ «Вагнер» - то это может стать началом процедуры по импичменту президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний» народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин, сообщает 112 Украина.

Он напомнил, что в СМИ были распространены документы и данные о том, что руководитель и президент Зеленский, и руководитель его Офиса Ермак, получили секретные сведения о том, что готовится секретная операция по аресту международных наемников, которые совершали военные преступления в разных странах мира.

«Так вот, узнав об этом информации, о том, что эти наемники должны быть задержаны и арестованы в Украине, узнав об этом, они просто сдали спецслужбам Российской Федерации эту информацию и наемники, российские наемники, не были арестованы, а были мирно возвращены назад в Россию», - рассказал Кузьмин.

«Вот именно по этому факту создали комиссию, которая должна этот факт расследовать. И если установят, что это так, что Зеленский, Ермак сдали, как они говорят врагу информацию о спецоперации, то это сможет стать началом импичмента президента Зеленского. Потому что это державна зрада, это куча преступлений, которые объединяются вот этим единством действий», - добавил парламентарий.